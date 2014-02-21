Силовики та спецтехніка залишили урядовий квартал

14:23, 21 лютого 2014
Політика
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Автобуси з силовиками починають залишати територію навколо будівлі Верховної Ради України.

Силовики з речами сідають в автобуси і залишають урядовий квартал /Фото: Antonina Turpak

Як передає кореспондент УНІАН, щойно з площі поїхав останній автобус.

На проїжджій частині на вулиці Грушевського також не видно автобусів правоохоронців. 

Як повідомляє "Українська правда", командири спецпідрозділів буквально заштовхували своїх підлеглих в автобуси, і ті швидко від'їжджати до станції метро "Арсенальна".

На питання, куди вони їдуть, один з силовиків відповів "додому". Проте кінцева мета пересування автобусів невідома.

Загалом з урядового кварталу виїхало понад 35 автобусів з силовиками і два БТРа.

На території адміністрації президента залишився тільки спецпідрозділ СБУ - "Альфа " та інші спецвійська.

У дворі перед парламентом залишилося кілька біотуалетів і залізних бочок, де силовики палили багаття.

Також два водомети досі стоять біля будинку по вулиці Грушевського, 18/2.

Проїзд вниз по Грушевського до кута з Кабміном все ще перекритий вантажівками, в них комунальники складають сміття.

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