Силовики та спецтехніка залишили урядовий квартал

Як передає кореспондент УНІАН, щойно з площі поїхав останній автобус.

На проїжджій частині на вулиці Грушевського також не видно автобусів правоохоронців.

Як повідомляє "Українська правда", командири спецпідрозділів буквально заштовхували своїх підлеглих в автобуси, і ті швидко від'їжджати до станції метро "Арсенальна".

На питання, куди вони їдуть, один з силовиків відповів "додому". Проте кінцева мета пересування автобусів невідома.

Загалом з урядового кварталу виїхало понад 35 автобусів з силовиками і два БТРа.

На території адміністрації президента залишився тільки спецпідрозділ СБУ - "Альфа " та інші спецвійська.

У дворі перед парламентом залишилося кілька біотуалетів і залізних бочок, де силовики палили багаття.

Також два водомети досі стоять біля будинку по вулиці Грушевського, 18/2.

Проїзд вниз по Грушевського до кута з Кабміном все ще перекритий вантажівками, в них комунальники складають сміття.