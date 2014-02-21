Силовики та спецтехніка залишили урядовий квартал
Автобуси з силовиками починають залишати територію навколо будівлі Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, щойно з площі поїхав останній автобус.
На проїжджій частині на вулиці Грушевського також не видно автобусів правоохоронців.
Як повідомляє "Українська правда", командири спецпідрозділів буквально заштовхували своїх підлеглих в автобуси, і ті швидко від'їжджати до станції метро "Арсенальна".
На питання, куди вони їдуть, один з силовиків відповів "додому". Проте кінцева мета пересування автобусів невідома.
Загалом з урядового кварталу виїхало понад 35 автобусів з силовиками і два БТРа.
На території адміністрації президента залишився тільки спецпідрозділ СБУ - "Альфа " та інші спецвійська.
У дворі перед парламентом залишилося кілька біотуалетів і залізних бочок, де силовики палили багаття.
Також два водомети досі стоять біля будинку по вулиці Грушевського, 18/2.
Проїзд вниз по Грушевського до кута з Кабміном все ще перекритий вантажівками, в них комунальники складають сміття.