У Рівному влада оплатить поховання загиблих на Майдані земляків та відкриє меморіал на їх честь

Міська влада Рівного забезпечить усі витрати на перевезення тіл загиблих на Євромайдані в Києві рівнян, їх поховання та встановлення пам’ятників і планує зробити меморіал на місці поховання.

Про це 21 лютого повідомив УНІАН міський голова Рівного Володимир Хомко.

За його словами, було б бажано, щоб рідні загиблих самі вибрали місця поховання на міському кладовищі.

«Було б бажано, щоб це було в одному місці і ми зробимо там меморіал», - зазначив Володимир Хомко.

Крім того, сесія міськради визначиться з тим, щоб присвоїти імена загиблих вулицям обласного центру. Також не виключається питання перейменування майдану Просвіти, де знаходиться найголовніша адміністративна будівля області, на нову назву - «Героїв Майдану».

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За попередніми даними, які озвучив УНІАН Хомко, в Києві загинуло 5 рівнян.

Як повідомляв УНІАН, о 9-й години ранку 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на вулиці Інститутській. Точна кількість загиблих невідома, однак, за словами одного з медиків, які працювали на Майдані, загинуло від 70 до 100 протестувальників. Майже всі - від кульових поранень у голову, шию і груди.

За останніми офіціними даними МОЗ, у сутичках в Києві впродовж останніх трьох днів загинули 77 осіб.