ЗМІ: Озброєні "тітушки" погромили село в Бориспільському районі

Як говорять самі місцеві жителі, до селища два десятки титушків приїхали на автобусах, шукаючи дорогу на Київ. Але після того, як селяни почали обступати їх транспорт, ті вистрибнули з автобусів та почали калічити місцевих жителів, повідомляє ТСН.

Водного постраждалого надірване вухо, прострелені руки, розбите обличчя. Молодики почали стріляти в нього просто через лобове скло машини. Скривавленому, з двома кулями у тілі, йому лише дивом вдалося врятуватися.

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Прийшовши до тями, селяни сформували загін самооборони, який із мисливськими рушницями тепер на барикаді охороняє селище.