ЗМІ: Озброєні "тітушки" погромили село в Бориспільському районі
Невідомі молодики поранили двох людей, розтрощили авто та налякали селян у селі Глибоке Бориспільського району
Як говорять самі місцеві жителі, до селища два десятки титушків приїхали на автобусах, шукаючи дорогу на Київ. Але після того, як селяни почали обступати їх транспорт, ті вистрибнули з автобусів та почали калічити місцевих жителів, повідомляє ТСН.
Водного постраждалого надірване вухо, прострелені руки, розбите обличчя. Молодики почали стріляти в нього просто через лобове скло машини. Скривавленому, з двома кулями у тілі, йому лише дивом вдалося врятуватися.
Читайте також«УДАР»: тітушки почали погроми і мародерство у селах поблизу Бориспільської трасиІнші мешканці втікали хто як міг, через городи та подвір'я. Попри масові дзвінки у міліцію, правоохоронці так і не приїхали. На прощання титушки пообіцяли приїхати ще раз і підпалити селище.
Прийшовши до тями, селяни сформували загін самооборони, який із мисливськими рушницями тепер на барикаді охороняє селище.