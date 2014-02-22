До розстрілу зі снайперських гвинтівок має відношення особисто командувач ВВ - Москаль

Про це УНІАН повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль.

За його словами, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів під час подій, пов`язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту (ТСК) отримала відповідне свідчення.

«Підрозділ відноситься до Кримського територіального управління внутрішніх військ а його керівником є полковник Сергій Асавалюк. Бійці саме цього підрозділу були відзняті на відео журналістами, а їхні радіопереговори записані», - сказав Москаль.

Він зазначив, що «командування внутрішніх військ закупило в української фірми «Тактичні системи» для потреб цього підрозділу 80 снайперських гвинтівок типу АВК виробництва Англії. Дані про це є у «Віснику державних закупівель України».

Москаль направив звернення генпрокурору Віктору Пшонці з вимогою вилучити в рамках кримінального провадження дані гвинтівки та призначити балістичні експертизи, щоб з’ясувати їх причетність до зброї, з якої стріляли по мітингувальниках 20 лютого.

Політик просить також вилучити всю документацію спецпідрозділу, встановити, де кожен зі снайперів перебував 20 лютого, призначити експертизу для ідентифікації голосів, які вели між собою радіопереговори. А на період проведення кримінального провадження відсторонити від займаної посади командувача внутрішніх військ.