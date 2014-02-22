КВУ: Янукович у Харкові не може підтримати сепаратистські ідеї

Про це в коментарі УНІАН розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

За його словами, президент, як державний діяч і гарант Основного закону, не може заявляти що завгодно. "Приміром, президент не може проголосити нову столицю, враховуючи, що всі органи державної влади - Верховна Рада, Кабінет міністрів, Служба безпеки України та інші - перебувають в Києві", - сказав він.

На думку експерта, ескалація конфлікту - це найкритичніший з можливих сценаріїв. І такий розвиток ситуації не вигідний нікому. "Подібні дії не прийме весь світ, хіба що, крім Росії", - сказав Черненко.

В цілому ж, за його словами, подібні рішення, які можуть прозвучати на з'їзді в Харкові, не підтримають, передусім, самі регіональні еліти. Особливо в цьому не зацікавлені сильні фінансово-промислові групи південно-сходу країни.

Що ж стосується питання непідписання прийнятих 21 лютого Верховною Радою законів, зокрема, щодо повернення до Конституції 2004 року, Черненко нагадав, що у президента є для цього два дні, і він ще встигне повернутися в Київ, щоб це зробити.

"Якщо ж президент не підпише закони, то він продемонструє, що не виконує своїх зобов'язань, які гарантував європейським дипломатам, які виступають гарантами домовленостей між українською владою і опозицією. Але, якщо президент порушує ці домовленості, то втрачає легітимність, його перестануть визнавати суб'єктом", - пояснив голова КВУ.

У той же час, Олександр Черненко вважає, що навіть у цьому випадку Верховна Рада зможе знайти шлях для легітимізації прийнятих законів.

"Так, без президента це зробити буде важко, але парламент може взяти на себе відповідальність і знайти шлях для легітимізації. Він може бути не зовсім бездоганним з точки зору права, але в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, потрібно шукати вихід...І, думаю, цей вихід прийме як більшість областей України, так і весь світ", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, в Адміністрації Президента наголошують, що після домовленостей, досягнутих 21 лютого, градус напруги в суспільстві поступово спаде. А збереження єдності і цілісності України - найважливіше завдання для глави держави.