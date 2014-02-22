Обама з Путіним поговорили про Україну

Президент США Барак Обама зателефонував російському колезі Володимиру Путіну, щоб "обговорити актуальні питання двостороннього і міжнародного порядку денного включаючи ситуацію в Україні".

Про це повідомляє прес-служба Кремля. "Президент Росії підкреслив необхідність вживання термінових заходів зі стабілізації обстановки, акцентувавши на важливості роботи з радикальною опозицією, яка довела протистояння в Україні до вкрай небезпечної межі", - зазначено в повідомленні.

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