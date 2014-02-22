Тимошенко потрібно негайно звільнити - адвокат

Прийняття сьогодні Верховною Радою України постанови про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко означає, що її негайно треба звільняти.

Про це УНІАН повідомив адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк.

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Відповідаючи на запитання, який механізм та процедура має бути, він сказав: “Наскільки я розумію, ця постанова за підписом голови Верховної Ради для виконання має бути передана начальнику Качанівської колонії”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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За відповідну постанову (№4166) проголосували 322 народних депутатів із 331, зареєстрованого в сесійній залі.

Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.