Рада звільнила Юлію Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№4166) проголосували 322 народних депутатів із 331, зареєстрованого в сесійній залі.

Ініціатором цієї постанови є лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.