Рада звільнила Юлію Тимошенко
13:31, 22 лютого 2014Політика
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Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко.
Рада звільнила Тимошенко / колаж lenta-ua.net
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№4166) проголосували 322 народних депутатів із 331, зареєстрованого в сесійній залі.
Ініціатором цієї постанови є лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.
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