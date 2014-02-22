Після кризи ПР змінить свій вигляд - політолог

Таку думку в коментарі Gazeta.ua висловив політолог Віктор Небоженко.

"Партію регіонів роздирають на частини. З одного боку, харківські формують свої угруповання під назвою " Український фронт". Це іронічно, тому що на Заході так розуміють всю Україну. Є частина представників ПР, які перейдуть під цю організацію. Можливо вона буде називатися Український центр або фронт ", - підкреслив він.

Крім того, він додав : "Вони не претендують на загальнонаціональний характер. А тільки на контроль за кількома областями Харківська, Дніпропетровська, Сумська т.п.. "Український вибір" Віктора Медведчука теж потрапив в історичну іронію ".

" Його діяльність впливає не на користь Москви, на користь Майдану. Український вибір дорівнює Майдану, тобто те, що зараз відбувається в країні - це дійсно український вибір. Тобто більшість українського виберуть свободу і не захочуть приєднатися до Росії ", - підкреслив він.

"По суті в самій ПР залишилося дуже мало людей, які будуть пропагувати конфедерацію України. Ще частина відокремиться в лівоцентристську організацію. А частина в ліберальну партію, яку може очолити Тігіпко. Через рік ми побачимо ті ж особи, просто у нової партії ", - резюмував експерт.

Президент України Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори і повернення Конституції 2004 року. Одночасно, у складі фракції Партії регіонів у Верховній Раді України була створена група з 31 депутата з особливою позицією. За словами нардепа з фракції Партії регіонів Сергія Тігіпка, члени групи мають свою думку " і мають намір переконувати інших депутатів від фракції Партії регіонів " голосувати прогресивно ".