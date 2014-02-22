З'їзд південного сходу не проти прийнятих в Києві рішень, але не хоче радикалізму - Пушков

«На з'їзді не ставилося під сумнів, наприклад, перехід до Конституції 2004 року, але говорилося про те, що такий перехід повинен здійснюватися в інтересах усіх українців, а не тільки тих політичних сил, які зараз захопили владу в Києві», - сказав Пушков.

Він додав, що представники південно-східних регіонів України не проти й інших рішень, прийнятих зараз у Києві. При цьому глава комітету Держдуми наголосив, що прийняті рішення були нав'язані під загрозою подальшого розширення насильства, і не можна говорити про те, що це був вільний вибір керівництва України.

«Атмосфера на з'їзді показал , на мій погляд, що в цих регіонах України є дуже серйозна воля до опору того, щоб їм нав'язали радикальні підходи, які зараз взяли гору на заході України, і в значній мірі в Києві. Тут не хочуть допустити «імпорту Майдану» в його насильницької формі на територію Харкова та інші території цих регіонів», - сказав Пушков.

Парламентарій підкреслив, що на з'їзді не було сепаратистських настроїв - за його словами, це брехня, яку поширюють представники правої прозахідної і радикальної опозиції в Києві. Він додав, що звучали гасла до згуртування і до того, щоб не допустити нав'язування цим регіонам, зокрема, русофобських і антиросійських підходів. Депутат розповів, що на з'їзді була присутня російська делегація у складі шести осіб.

Крім Пушкова російський парламент представляв глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації Михайло Маргелов, були присутні також чотири губернатора - від Воронезької, Ростовської , Брянської та Бєлгородської областей.