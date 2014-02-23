Конфлікт навколо Лаври невигідний ані політикам, ані конфесіям - релігієзнавець

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН релігієзнавець, доктор філософських наук, професор кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Юрій Чорноморець.

"Нікому в Україні це невигідно. Навпаки, для всіх політичних і релігійних сил можливий конфлікт навколо лаври - справжній чи уявний - категорично не потрібний і вкрай небезпечний", - констатує релігієзнавець.

Юрій Чорноморець нагадав, що 22 лютого Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій виступила із зверненням, в якому всі церкви були покликані зберегти єдину соборну Україну і не допустити сепаратизму.

Він зазначив, що УПЦ КП "взагалі вкрай невигідно мати хоч найменший конфлікт з УПЦ".

"Сьогодні УПЦ КП виступило з ініціативою про початок переговорів з УПЦ, і якщо станеться хоч найменший замах на лавру - про переговори можна буде забути на десять років як мінімум. Важливо зрозуміти, що ніяких підстав турбуватися про лавру немає: ніхто нічого не вивозив. І міліція, яка охороняє заповідник та цінності, передані монастирю - мощі, ікони, предмети старовини - ніколи не дасть нічого вивезти", - зазначив Юрій Чорноморець.

"У цьому контексті чистою провокацією було повідомлення про те, що з території лаври щось вивозиться. Ченці з УПЦ КП, на яких посилалися як на джерело, категорично спростували ці домисли", - підкреслив релігієзнавець.

Щодо заклику "заблокувати Почаєвську лавру", який цієї ночі пролунав зі сцени Євромайдану разом із закликом "перешкоджати вывезению цінностей з Києво-Печерської лаври", Юрій Чорноморець зазначив, що ці заяви були зроблені активістом Павлом Добрянським, який заборонений у служінні главою УПЦ КП патріархом Філаретом за екстремістські висловлювання.

«Провокаційні висловлювання майже відразу ж були спростовані зі сцени Євромайдану. Було оголошено, що ніяких цінностей з лаври не вивозиться, все спокійно, там чергують активісти, нікому туди йти не треба», - сказав Юрій Чорноморець.