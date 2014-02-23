Наливайченко: СБУ відкриє всі можливості для надання вищої освіти дітям протестувальників
22:10, 23 лютого 2014Політика
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Народний депутат, Уповноважений по контролю за діяльністю Служби безпеки України Валентин Наливайченко запевнив, що окрім медичної допомоги СБУ обов’язково відкриє всі наявні можливості для надання вищої освіти, зокрема в Академії Служби безпеки, дітям з родин, які брали участь в акціях протесту проти злочинної влади.
СБУ відкриє всі наявні можливості для надання вищої освіти дітям з родин протестувальників
Про це Наливайченко сказав, спілкуючись в неділю з людьми біля Верховної Ради України.
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Як повідомлялося раніше, Наливайченко закликав колегію СБУ відкрити для людей лікарню Служби безпеки, щоб допомогти активістам, які постраждали внаслідок сутичок, а також відкрити гарячу телефонну лінію, куди можна і треба звертатись цілодобово для з`ясування долі людей та надання правової допомоги для забезпечення безпеки громадян України.
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