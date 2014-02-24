ЦВК оголосить про початок президентської виборчої кампанії вже сьогодні - Турчинов

12:41, 24 лютого 2014
Політика
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Сьогодні Центральна виборча комісія на своєму сайті оголосить про початок виборчої кампанії та надрукує графік підготовки до виборів Президента

Турчинов розповів про вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це на засіданні Погоджувальної РАДИ заявив в.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

"Завтра за цим графіком можуть починати висуватись кандидати в Президенти України", - зазначив Турчинов, додавши, що одна із головних проблем - вартість виборів.

Читайте такожПрезидент Польщі закликає підтвердити легітимність влади в Україні через вибориТакож він дав протокольне доручення бюджетному комітету Верховної Ради розглянути можливість скорочення видатків на вибори.

"Вибори Президента повинні пройти показово чесно та прозоро, щоб ми показали приклад, як у демократичній країні можуть проходити вибори" - наголосив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою позачергові вибори Президента призначено на 25 травня 2014 року.

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