Прихильники Тимошенко біля Печерського суду розповіли, чому не збираються розходитися

Наметове містечко біля Печерського районного суду Києва, яке стоїть ще з 2011 року, не збирається розходитись, попри те, що Юлія Тимошенко вже на волі.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли прихильники Тимошенко, що мешкають у ньому.

Вони розповіли, що будуть стояти і до президентських виборів, і до виборів в Києві, а також і після завершення виборчого процесу. Мітингувальники говорять, що вони мають намір контролювати владу і не допускати, щоб вона обманула людей. Будуть слідкувати, як влада дотримується своїх обіцянок.

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Як повідомляв УНІАН, Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Вона перебувала в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

22 лютого 2014 року Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко з-за грат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи, після чого Тимошенко вийшла на свободу.