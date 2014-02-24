Апеляційний суд звільнив з-під варти на підписку про невиїзд “васильківських терористів”
Апеляційний суд Київської області звільнив з-під варти на підписку про невиїзд “васильківських терористів” Володимира Шпару, Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза, засуджених до 6 років ув'язнення за начебто намір підірвати пам'ятник Леніну в Борисполі під час Дня незалежності України у 2011 році.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Апеляційного суду Олег Левчук в ході підготовчого засідання з розгляду апеляційної скарги адвокатів на вирок засудженим.
«Клопотання захисників задовольнити. Запобіжний захід щодо Мосійчука, Шпари та Бевза змінити на підписку про невиїзд. За рішенням суду з-під варти звільнити негайно», - наголошується в ухвалі суду.
Безпосередній розгляд апеляційної скарги на вирок відбудеться 26 березня о 10.30.
У ході судового засідання суд запитав у представника прокуратури його думку щодо заявленого клопотання про зміну засудженим запобіжного заходу й отримав відповідь: “Я покладаюсь на рішення суду. Не маю грунтовних заперечень”.
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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Мосійчука та Бевза і помічника депутата Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну у Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.
10 січня 2014 року Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам справи - по 6 років ув'язнення.