Апеляційний суд звільнив з-під варти на підписку про невиїзд “васильківських терористів”

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив суддя Апеляційного суду Олег Левчук в ході підготовчого засідання з розгляду апеляційної скарги адвокатів на вирок засудженим.

«Клопотання захисників задовольнити. Запобіжний захід щодо Мосійчука, Шпари та Бевза змінити на підписку про невиїзд. За рішенням суду з-під варти звільнити негайно», - наголошується в ухвалі суду.

Безпосередній розгляд апеляційної скарги на вирок відбудеться 26 березня о 10.30.

У ході судового засідання суд запитав у представника прокуратури його думку щодо заявленого клопотання про зміну засудженим запобіжного заходу й отримав відповідь: “Я покладаюсь на рішення суду. Не маю грунтовних заперечень”.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Мосійчука та Бевза і помічника депутата Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну у Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

10 січня 2014 року Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам справи - по 6 років ув'язнення.