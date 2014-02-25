«Правий сектор» і «Спільна справа» будуть контролювати ЦВК під час виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві журналістам повідомив представник руху “Спільна справа” Олександр Шевченко.

За його словами, також представники обох об’єднань вважають, що необхідно провести повну люстрацію Центрвиборчкому та виборчих комісій. До виборчих комісій мають увійти представники не партій, а моніторингових громадських організацій.

Крім того, на думку активістів, необхідно змінити виборче законодавство із залученням до цього процесу представників громадських організацій та отриманням у подальшому експертного висновку Венеціанської комісії щодо цих змін.

Разом з тим представники «Спільної справи» та «Правого сектору» виступають за проведення розслідування і покарання всіх організаторів і учасників фальсифікацій виборів минулих років.

Читайте такожПравий сектор визнав, що ставить за мету максимальне опанування силового блоку

“Немає сенсу проводити вибори, якщо в них братимуть участь найкращі у світі виборчі шахраї. Люстрація виборчих комісій, а потім вибори”, - наголосили представники “Спільної справи” та “Правого сектору”.

Вони підкреслили, що спостерігатимуть за роботою ЦВК, і якщо у будівлі Центрвиборчкому відбуватимуться незрозумілі події, то про це негайно буде поінформований Майдан, який прийматиме необхідні рішення.

“Ми не здійснюємо тиск. Ми будемо очима та вухами виборів. Ми не підтримуємо жодної політичної сили і жодного кандидата і ми зможемо забезпечити контроль, не втручаючись безпосередньо у виборчий процес, і перебуватимемо тут, поки не пройдуть всі вибори”, - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою позачергові вибори Президента призначено на 25 травня 2014 року.

Виборча кампанія з дострокових президентських виборів в Україні стартувала сьогодні, 25 лютого.