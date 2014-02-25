Опубліковані фото маєтку Захарченка: озеро, тенісний корт, кілька будинків

Журналістів пустили на територію будинку екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Маєток знаходиться у селі Підгірці приблизно в 27 кілометрах від Києва, повідомляє кореспондент LB.ua. Воно розташоване на великій території, довжина паркану лише вздовж дороги сягає близько 300 метрів.

На території, крім основного будинку, розташовані гараж, будинок для охорони, тенісний корт. Також недалеко від маєтку знаходиться вертолітний майданчик і ангар для вертольотів.

Територія маєтку доглянута, біля будинків багато дерев, є навіть невелике штучне озеро.

Всередину будинку журналістам потрапити не вдалося.

За інформацією LB.ua вночі будинок екс-глави МВС Віталія Захарченка намагалися штурмувати. Особи нападників не встановлені. Штурм, однак, зірвався - далі будиночка охорони бійці не просунулися.

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Передбачалося, що будинок візьмуть під охорону силовики, які і почнуть проводити опис майна, однак цього не сталося. В даний час будинок закритий, проте на прилеглу територію можна вільно потрапити. Охорона садиби побоюється, що цієї ночі штурм може повторитися.

Як повідомляв УНІАН, раніше були опубліковані фото резиденції Межигір'я Віктора Януковича і заміський будинок екс-генпрокурора Віктора Пшонки.