Ляшко балотується в Президенти України

"Шановні українці. Я йду в Президенти. Прошу мене підтримати. І ми разом наведемо порядок у нашій Україні. З Богом!", - написав Ляшко у вівторок на своїй сторінці в Facebook.

Ляшко є автором законопроекту про звільнення так званих політв'язнів, в списку яких значаться 23 прізвища.

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Верховна Рада 22 лютого прийняла постанову про звільнення Віктора Януковича з посади президента України і призначила на 25 травня президентські вибори. До цього часу виконуючим обов'язки глави держави Рада оголосила спікера Олександра Турчинова. Виборча кампанія стартувала 25 лютого.

Раніше Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко заявив, що має намір брати участь у виборах президента України. Після звільнення 22 лютого екс-прем'єра Юлії Тимошенко з'явилася інформація, що вона збирається поборотися за президентський пост, проте пізніше вона спростувала цю інформацію.

Про свій намір брати участь у виборах заявив також глава Харківської обладміністрації Михайло Добкін.