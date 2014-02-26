Посол РФ у Канаді назвав дурницею розмови про можливість вторгнення військ РФ в Україну

Як повідомляє «Газета.ру», про це пише канадське видання The Toronto Star.

«Це дуже просто. Ми не НАТО, це не Лівія, ви не побачите ніяких російських військ на території України, - сказав Мамедов. - Той, хто обговорює чутки про російську військову інтервенцію, зменшує розумові здібності канадського суспільства».

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Коментарі російського посла прозвучали після того, як уряд Стівена Харпера запропонував запровадити санкції проти Росії, якщо та втручатиметься в ситуацію в Україні.

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Вперше питання про можливість санкцій з боку Канади порушив міністр імміграції Кріс Александер 23 лютого.