Тимчасовим главою АП став заступник Клюєва

Про це йдеться у відповідному указі, текст якого розміщено на сайті в.о. президента України.

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"Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

Заступнику Глави Адміністрації Президента України Рафальського Олега Олексійовича тимчасово виконувати повноваження глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі Турчинова.

Олег Рафальський прийшов в Адміністрацію президента у 2003 році на посаду керівника Головного управління з питань внутрішньої політики, на якій пропрацював за 2005 рік.

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З лютого 2005 року по жовтень 2006 року працював провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, повідомляє Українська правда.

З жовтня 2006 року по грудень 2007-го - заступник керівника Апарату прем'єр-міністра України Секретаріату Кабінету Міністрів.

01.2008 - 04.2010 - перший заступник завідувача секретаріату депутатської фракції Партії регіонів Апарату Верховної Ради України.

04.2010 - 04.2011 - заступник Глави Адміністрації президента України-керівник Головного управління документального забезпечення Адміністрації Президента.

З квітня 2011 року працює заступником голови Адміністрації президента.