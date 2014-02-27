У Татарстані вважають, що проблеми в Криму треба вирішувати за столом переговорів

Проблеми в Криму треба вирішувати за столом переговорів і робити все можливе, щоб конфлікт не пішов далі. Таку точку зору висловив 27 лютого Державний радник республіки Татарстан Мінтімер Шаймієв, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Виступаючи на позачерговому засіданні республіканської Держради, він зазначив, що в Криму "багато історичних складних проблем і питань, які залишаться за будь-якої влади, яка встановилася сьогодні або завтра в цій країні".

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"Сьогоднішні проблеми доведеться вирішувати за столом переговорів і робити все можливе, щоб конфлікт не пішов далі, - продовжував він. - При цьому необхідно пам'ятати про захист інтересів величезної кількості людей, що проживають на цій території".

"Якщо політичні процеси дійшли до такої точки, просто так вони не вирішуються, - продовжував Шаймієв. - Але є багато форм роботи, щоб розв'язати гостру політичну ситуацію. Не дарма туди виїжджає делегація Ради Федерації, Держдуми. Треба домовлятися. Сусідів не вибирають, з сусідами треба жити".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі у Сімферополі невідомі люди в камуфляжі та зі зброєю захопили парламент і уряд Криму. На будівлях підняли прапори Росії. У місті по тривозі піднято весь склад міліції та Внутрішні війська, перекрито центр.

Місцева влада оголосила в Сімферополі вихідний.