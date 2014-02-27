Спікер ВР Криму: Парламент призначить референдум на 25 травня

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради АРК буде розглянуто два питання. Про це йдеться у відеозверненні Голови кримського парламенту Володимира Константинова, повідомляє КІА.

«Буде винесено два питання - про проведення всекримського референдуму 25 травня про розширення повноважень АРК. Питання друге - про економічної ситуації в Криму і звіти уряду. Ми плануємо розглянути ці питання, щоб задовольнити вимоги тих людей, які сьогодні обурюючись ходять вулицями та не бачать подальшої перспективи», - зазначив Володимир Константинов.

Читайте такожМоскаль стверджує, що бійці кримського «Беркута» підняли бунт

Він підкреслив, що кримський парламент продовжує працювати у штатному режимі, незважаючи на події, що відбуваються в Україні і в Криму.

«Ситуація залишається напруженою. Вчора був спровокований конфлікт. Радикальні елементи не дали нам провести позачергове засідання Верховної Ради. Сьогодні я своїм рішенням організував позачергове засідання Верховної Ради, на якому ми будемо обговорювати найбільш актуальні питання на сьогоднішній день для автономії», - підкреслив він.