Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські та американські компанії втрачають прибутки, які могли б отримувати.

Кремль заявив, що США помиляються, ставлячи економічне співробітництво з Росією в залежність від врегулювання війни в Україні, повідомляє Reuters.

"Американська сторона всю ситуацію прив’язує до врегулювання навколо України. Ми вважаємо, що це неправильно", - заявив речник російського диктатора Володимира Путіна.

Він додав, що можливості для взаємодії в торговельно-економічній сфері між країнами постійно залишаються на порядку денному.

"Ми марнуємо час, і американські компанії, так само як і наші, втрачають прибутки, які вони вже могли б отримувати", - заявив Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що у Росії та США є багато можливостей для взаємовигідного співробітництва.

Раніше УНІАН повідомляв, що речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія зацікавлена в дипломатичному розв'язанні конфлікту в Україні, але основні питання досі лишаються не узгодженими. За його словами, головне питання для обговорення, що залишається - територіальне. Речник Кремля зазначив, що ніякого просування з цього питання не відбулося. Пєсков заперечив інформацію, що у лютому Москва була близька до завершення війни в Україні, однак ситуація на Близькому Сході все змінила.

Також ми писали, що спеціальний представник глави РФ Кирило Дмитрієв розповів Reuters, що Росія задоволена заявою президента України Володимира Зеленського про те, що США пов'язали надання гарантій безпеки з відходом ЗСУ з Донбасу. Зеленський також заявив, що на тлі американо-ізраїльського конфлікту з Іраном очільник Білого дому Дональд Трамп чинить тиск на Україну. Президент України підкреслив, що вихід ЗСУ з Донбасу поставить під загрозу безпеку як України, так і всієї Європи, оскільки країна-агресор отримає міцні оборонні позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: