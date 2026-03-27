Якщо Орбан залишиться при владі, на ЄС чекають великі зміни, - Reuters

Наразі в Європі сподіваються, що Орбан піде в історію, і їм не доведеться нічого змінювати в системі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має усі шанси програти парламентські вибори, призначені на 12 квітня, і втратити владу. Однак, якщо цього раптом не станеться, Євросоюзу доведеться думати, як існувати далі, не спотикаючись повсякчас об угорські вето. Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, Орбан, який підтримує дружні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, а також є близьким союзником президента США Дональда Трампа, часто дратує своїх партнерів по ЄС. Найсвіжіший приклад - блокування життєво важливого кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

"Це була остання крапля, яка переповнила чашу. З нашого боку, надія переконати Орбана втрачена", – сказав один дипломат ЄС.

Відео дня

В Європі сподіваються, що з відходом Орбана Угорщина припинить блокувати допомогу Україні і санкції проти Росії. Однак, якщо Орбан залишиться при владі, Угорщину спробують відсторонити від участі в ухваленні рішень.

"Схоже, що "більше того ж самого" далі не є варіантом для більшості країн ЄС", – сказав Reuters колишній прем’єр-міністр Латвії Крішняніс Каріньш.

"Якщо Орбан залишиться, нам доведеться змінити те, як ми працюємо", – додав не названий високопосадовець європейської комісії.

Разом з тим єввропейські дипломати кажуть, що навіть перемога опозиції не гарантує "слухняності" Угорщини, особливо в питаннях міграції та можливості вступу України до ЄС.

"[Лідер опозиції Петер]Мадяр походить з тієї ж політичної родини (що й Орбан), ніхто не очікує революції", - сказав неназваний чиновник ЄС.

Політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про "тиск" з боку Києва і Брюсселя, порівнюючи його з комуністичними часами. Паралельно Угорщина демонструє готовність блокувати ключові рішення Євросоюзу: країна зривала санкційні ініціативи проти РФ, використовуючи право вето як інструмент політичного тиску.

Окремо слід відзначити зближення Угорщини з Росією та підозри у зовнішньому впливі. Опозиція в Угорщині заявляє про можливу присутність російських агентів і спроби вплинути на вибори.

