Українці стали лідерами за кількістю відкритих нових підприємств у Польщі у 2025 році

Кількість нових підприємств зросла приблизно на 5% порівняно з минулим роком.

Громадяни України у 2025 році стали лідерами за кількістю відкритих бізнесів у Польщі. Вони створили 3200 компаній, випередивши найближчих "переслідувачів" – громадян Білорусі – на 1200 компаній. Як зазначає польське видання Puls Biznesu, цей показник є повторенням рекорду 2024 року.

Далі йдуть китайці (близько 610) і німці (близько 514). Серед інших країн зустрічаються Туреччина, Індія, Велика Британія, а також екзотичні держави, такі як Колумбія, Іран, Філіппіни, Непал, Ефіопія та Мексика, представники яких відкрили лише поодинокі компанії.

За галузями найбільшою популярністю користувалися:

Гастрономія та ресторани – 694 компанії;

Автотранспорт і логістика – 484;

Будівництво – 480;

ІТ та програмування – 380;

Бізнес-консалтинг – 308;

Агентства з працевлаштування – 225;

Оптова торгівля – 224.

Експерти пояснюють цей тренд одразу кількома факторами. По-перше, Польща залишається відносно простою юрисдикцією для відкриття бізнесу. По-друге, для багатьох іноземців – особливо з України та Білорусі – компанія стає не тільки джерелом доходу, але й інструментом легалізації. Ну і по-третє, реєстрація бізнесу дає можливість отримати посвідку на проживання та доступ до простору ЄС, включаючи свободу пересування по Шенгенській зоні.

Крім того, важливим залишається практичний бік питання: іноземні підприємці часто створюють компанії, які наймають працівників зі своєї країни та допомагають польським фірмам покривати дефіцит робочої сили. Таким чином, цей процес частково компенсує брак кадрів у польській економіці.

Більша частина створених іноземцями компаній зосереджена в одному регіоні – Мазовецькому воєводстві, у Варшаві. Там зареєстровано понад половину всіх іноземних підприємств (понад 5 тисяч). Решта регіонів помітно відстають, що підкреслює роль столиці як головного ділового центру країни.

Українці в Польщі

Нагадаємо, з листопада минулого року Польща істотно змінила правила проживання в так званих центрах колективного розміщення українців (OZZ), простіше кажучи – притулках. Тепер тут будуть селити лише найбільш вразливі категорії громадян – пенсіонерів, вагітних або людей з інвалідністю.

Слід зазначити, що іноземці купили рекордну кількість нерухомості в Польщі. Згідно з інформацією Rzeczpospolita, за 2024 рік вони придбали 17 330 квартир і комерційних приміщень, а лідерами серед покупців стали українці. За ними в рейтингу – білоруси, росіяни, індійці, британці та в'єтнамці. Найчастіше іноземці купували житло у великих містах Польщі, серед яких – Варшава (3535 квартир), Краків (1523 квартири) та Вроцлав (1491 квартира).

