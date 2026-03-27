'Грубе порушення традицій': вперше в історії США чинний президент увіковічить себе на доларах

Підпис Трампа з’явиться на банкнотах номіналом 100 доларів у червні цього року.

На американських доларах з'явиться підпис президента США Дональда Трампа. Це перший випадок в історії, коли чинний лідер підпише національну валюту, повідомляє Reuters.

Раніше на банкнотах були присутні лише два підписи – міністра фінансів США та скарбника країни. На нових купюрах уперше за 165 років підпис скарбника буде відсутній, його замінять на підпис Трампа

Нові банкноти випустять до 250-ї річниці незалежності США. Загальний вигляд банкнот змінювати не планують. Першу партію 100-доларових купюр надрукують вже в червні.

Агентство Reuters зазначає, що наразі Міністерство фінансів США продовжує випускати банкноти з підписами колишнього міністра фінансів Джанет Єллен, а також колишнього скарбника Лінн Малерби.

За словами Скотта Бессента, "немає кращого способу відзначити історичні досягнення Трампа, ніж за допомогою доларових банкнот з його іменем". Серед досягнень нової адміністрації він вказав економічне зростання та фінансову стабільність у США.

Скарбник США Брендон Біч заявив, що друк підпису Трампа на американській валюті "не тільки доречний, але й цілком заслужений". З іншого боку, деякі ЗМІ назвали ініціативу "грубим порушенням американських традицій".

Нагадаємо, спроба випустити в обіг однодоларову монету із зображенням Трампа провалилися через чинні американські закони.

