Відповів гудінням: у Німеччині звільнили кита, що застряг на мілководді

Горбатий кит, який опинився на мілководді біля північного узбережжя Німеччини, нарешті звільнений рятувальниками. Як повідомляє Sky News, ссавець провів кілька днів на Тіммендорфер Штранд – популярному курорті на Балтійському морі. Рятувальні спроби повторювалися, адже побоювалися, що морська тварина може загинути.
Тварину довжиною приблизно 15 метрів помітили в понеділок, але перша спроба її звільнити виявилася невдалою.
Експерти зібралися на пляжі, щоб знайти спосіб звільнити китa. Представник організації Sea Shepherd Свен Бертумпфель зазначив, що Балтійське море не є природним середовищем для горбатих китів, і припустив, що тварина, можливо, пішла за рибою чи іншою здобиччю. В результаті, горбань, вагою кілька тонн, "заблукав" та заплутався в рибальських сітках.
Щоб допомогти тварині, рятувальники спочатку повернули її головою у бік глибокої води, але кит знову повернувся на попереднє місце. Спроби створити великі хвилі за допомогою човнів берегової охорони та пожежників теж не мали успіху, а тягнути силою гіганта у глибоку воду було неможливо без ризику серйозного ушкодження.
У четвер спроби прорити канал за допомогою важкої техніки нарешті виявилися успішними, і кит зміг поступово виплисти у море вночі. Як зазначається, рятувальники працювали повільно, привчаючи тварину до шуму техніки, щоб не налякати. До вечора четверга кит почав повільно рухатися каналом, і рятувальна команда підтримувала його шумом, на що він відповідав "гудінням".
Вранці в п’ятницю кит вже залишав Любекську затоку, супроводжуваний кораблем берегової охорони та кількома іншими суднами. Далі тварині належить пройти складний маршрут повз датські острови у Північне море і, зрештою, дістатися Атлантичного океану.
На пляжі у Фрейзербурзі (Шотландія) двоє дельфінів застрягли на піску та не могли повернутися в море. Тоді у зоні відпочинку розгорнули рятувальну операцію, оскільки транспортувати у воду ссавців, вага яких може сягати сотень кілограмів, виявилося дуже складним. Допоки рятувальники не прибули на місце, небайдужі громадяни допомогли зробити так, аби тварини почувалися комфортно на суші - вкривали рушниками та ковдрами, змоченими водою. Згодом дельфінів успішно пперетягли у воду та відпустили.