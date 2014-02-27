Турчинов призначив Куніцина Постійним представником Президента України в Криму

Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 167/2014 призначив Сергія Куніцина Постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.

Куніцина призначено Постпредом Президента України в АРК відповідно до статті 112 Конституції України. Іншим своїм указом № 166/2014 Турчинов прийняв відставку Постійного представника Президента України в АРК Віктора Плакіди. Читайте такожПарламент Криму призначив премєром Автономії лідера "Русского единства" Відставку Плакіди прийнято відповідно до статті 112 Конституції України та статті 31 Закону України "Про державну службу". Обидва укази оприлюднено офіційним представництвом в.о. Президента України.

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