Янукович запевняє, що не є власником "Межигір'я"

Янукович заявив, що "Межигір'я" - іноземна власність і Україні варто чекати на "міжнародних адвокатів". Про це він повідомив представникам ЗМІ під час прес-конференції в Ростові-на-Дону.

Янукович розповів журналістам, що він сам у "Межигір'ї" володіє лише будинком з площею 620 кв.м, що живе там з 1999 року.

"Після того, як на мене було скоєно замах в готелі "Національ", президент Кучма запропонував мені, коли я приїжджаю до Києва, зупинятися на закритій території", - сказав Янукович.

Він зазначив, що потім своїми указами Леонід Кучма та Віктор Ющенко передали йому будинок у "Межигір'ї" у вічне користування. Він був на балансі у держави.

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Також екс-президент зазначив, що почав ремонтувати будинок, оскільки той був дуже старим. Коли прийшла нова влада і спробувала виселити Януковича, він купив цей будинок.

"Я за цей будинок заплатив своїми грошима, які у мене були задекларовані. Я заплатив за цей будинок 3 млн 200 тис доларів - продав усе, що в мене було. Там було 1,7 га землі. І я завжди там жив", - підкреслив Янукович.

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У той же час, він запевнив, що "все інше, що там зараз є", йому не належить. За його словами, частину приміщень він орендував, користувався дорогами, щоб виконувати функції глави держави.

"Все, що там показували - це красиві картинки. Є реальні власники. Міжнародні адвокати скоро будуть звертатися в суди. Тому що ця власність не є українською", - заявив Янукович

Також він повідомив, що інформація, нібито його старший син є власником "Межигір'я", неправдива.

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Екс-президент упевнений, що всі "гарні картинки, вся ця ілюстрація" були зроблені для його дискредитації і є політичним трюком.

Янукович зазначив, що грошей та власності за кордоном у нього ніколи не було. Рахунків в іноземних банках у нього теж немає. Він запевнив, що є публічною людиною і в нього все завжди було задекларовано.

"Це все порожній дзвін", - резюмував екс-президент.

Як повідомлялося, 23 лютого Верховна Рада повернула резиденцію екс-президента Віктора Януковича «Межигір‘я» в державну власність.