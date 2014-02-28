Генконсульству РФ в Сімферополі доручили зайнятися видачею російських паспортів "Беркуту"
19:18, 28 лютого 2014Політика
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Генконсульству Росії в Сімферополі доручено вжити заходів для початку видачі російських паспортів співробітникам "Беркута"
Беркуту пропонують російські паспорти / Reuters
Про це повідомляється на сторінці МЗС РФ у Facebook.
"Генеральному консульству Російської Федерації в Сімферополі доручено терміново вжити всіх необхідних заходів для початку видачі російських паспортів бійцям загону "Беркут", - сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці МЗС РФ у Facebook.
Раніше повідомлялося, що МВС РФ запрошує колишніх "беркутівців" на роботу.
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