Генконсульству РФ в Сімферополі доручили зайнятися видачею російських паспортів "Беркуту"

Про це повідомляється на сторінці МЗС РФ у Facebook.

"Генеральному консульству Російської Федерації в Сімферополі доручено терміново вжити всіх необхідних заходів для початку видачі російських паспортів бійцям загону "Беркут", - сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці МЗС РФ у Facebook.

Раніше повідомлялося, що МВС РФ запрошує колишніх "беркутівців" на роботу.