Корабель ЧФ Росії доставив до Севастополя ще близько 700 спецназівців - джерело

Про це УНІАН повідомило військове джерело в Севастополі.

За інформацією співбесідника агентства, швартування корабля відбулося сьогодні вночі в бухті Козачій, де дислокується бригада морської піхоти ЧФ РФ.

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За даними джерела, загалом за останні дні до Криму з Росії перекинуто більш як 6 тисяч військ спеціального призначення. Підрозділи розосереджені в різних районах Криму і Севастополя.

Ніч з п'ятниці на суботу в Криму загалом минула спокійно.