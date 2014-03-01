Корабель ЧФ Росії доставив до Севастополя ще близько 700 спецназівців - джерело
09:48, 01 березня 2014Політика
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Великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Николай Фильченков» доставив до Севастополя ще близько 700 озброєних людей, за припущенням підрозділу і складу Повітряно-десантних військ Росії.
Озброєні люди в Криму
Про це УНІАН повідомило військове джерело в Севастополі.
За інформацією співбесідника агентства, швартування корабля відбулося сьогодні вночі в бухті Козачій, де дислокується бригада морської піхоти ЧФ РФ.
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За даними джерела, загалом за останні дні до Криму з Росії перекинуто більш як 6 тисяч військ спеціального призначення. Підрозділи розосереджені в різних районах Криму і Севастополя.
Ніч з п'ятниці на суботу в Криму загалом минула спокійно.
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