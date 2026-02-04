'Путін боїться Трампа': Зеленський пояснив, як президент США може тиснути на Росію

За словами українського лідера, Трамп знає, що має важелі тиску на російського диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France 2.

"Це реальність. Що Трамп має сказати Путіну - не мені вирішувати. Якщо Трамп знає, що Путін його боїться, то він не прийме всі умови російського президента. Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Президент США знає, що має важелі тиску: економіку, санкції, зброю, яку він би міг передати нам, якщо не хоче залучати американську армію", - зазначив глава держави.

Коли журналістка запитала у Зеленського, чи означає це те, що Путін зовсім не боїться європейців, він відповів:

"Так, він не боїться європейців. Ви знаєте, наскільки ми вдячні європейцям. Вони наші партнери, які нам дуже допомогли, але Путін, на жаль, їх не боїться".

Політика Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Раніше у The Wall Street Journal розкрили, як Трамп міг би дотиснути Путіна, щоб закінчити війну. За словами журналістів, президент США, який свою дипломатію щодо Ірану підкріплює військовими важелями, "чомусь виявився дивно неготовим зробити те саме у відносинах із Путіним".

"Путін не є непереможною фігурою, якою він хоче здаватися в очах Трампа. Головне питання останнього року полягає в тому, чи побачить президент Трамп це стратегічне вікно можливостей, щоб зменшити російську загрозу для США та стримати "поганих гравців" у Пекіні й в інших частинах світу, уклавши жорсткішу угоду щодо України", - підкреслюють у виданні.

Водночас військовий оглядач Денис Попович відповів, чи спрацюють заклики до Трампа надати Україні "Томагавки". Він вважає, що наразі ці перспективи є малоймовірними.

"Передусім, це морські платформи. Це підводні човни та есмінці. Нам їх не дадуть. Кількість наземних платформ існує, але вона вкрай мала. Взагалі у світі мала", - пояснив Попович.

