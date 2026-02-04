Головний дипломат Макрона провів переговори в Москві, - Reuters

Прем'єр-міністр Франції не підтвердив і не спростував факт переговорів.

Головний дипломат президента Франції Еммануеля Макрона у вівторок, 3 лютого, перебував у Москві для проведення переговорів з російськими офіційними особами. Про це повідомили джерела Reuters.

Перше джерело повідомило, що Еммануель Бонн, який очолює дипломатичний відділ Макрона з 2019 року, зустрічався з офіційними особами в Кремлі. Він не надав додаткових подробиць, лише сказавши, що метою є діалог з ключових питань, насамперед щодо України.

Прем'єр-міністр Франції не підтвердив і не спростував факт переговорів, але заявив:

"Як президент сказав вчора у себе на порозі, обговорення ведуться на технічному рівні в умовах повної прозорості і в консультації з президентом Зеленським і з головними європейськими колегами".

Два дипломатичні джерела повідомили, що союзники були поінформовані про ініціативу і що Бонн провів переговори з Юрієм Ушаковим, старшим помічником президента Росії Володимира Путіна.

Відзначається, що європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, були незадоволені своїм виключенням з мирних переговорів, що проводяться адміністрацією президента США Дональда Трампа, і змушені замість цього, залишаючись осторонь, зміцнювати переговорні позиції України.

Відновлення діалогу ЄС з Путіним

У грудні Макрон заявив, що європейцям доведеться відновити прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо укладення мирної угоди по Україні зазнають невдачі.

Пізніше він розповів, що вживаються зусилля щодо відновлення діалогу з Путіним.

"Він готується, і тому ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили свої власні канали обговорення", - сказав він, додавши, що це робиться в консультації з Україною.

