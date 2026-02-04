У Росії відповіли, чи готові дотримуватися угоди зі США про контроль над озброєнням

У МЗС РФ зазначили, що Москва планує діяти відповідально та виважено.

У Міністерстві закордонних справ РФ висловилися про припинення дії російсько-американського Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-III). Там наголосили, що ще в лютому 2023 Росія призупинила дію угоди через "вкрай ворожу політику" адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, передають росЗМІ.

У МЗС РФ наголосили, що "деструктивні кроки" США зробили повноцінне виконання договору контрпродуктивним для російської сторони.

"Одночасно з призупиненням дії угоди РФ заявила про намір добровільно зберігати прихильність до лімітів, що містяться в СНО-III, до закінчення його терміну", - наголосили у заяві.

Також у 2025 році російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова після 5 лютого 2026 року продовжувати протягом року дотримуватися обмежень відповідно до угоди. Однак офіційної реакції на цю пропозицію від США не було отримано.

"Тепер Росія виходить з того, що сторони по СНО-III більше не пов'язані жодними зобов'язаннями і симетричними деклараціями в контексті Договору", - цитують росЗМІ заяву міністерства.

У відомстві наголосили, що Росія планує діяти відповідально та виважено, вибудовуючи свою лінію у сфері стратегічних наступальних озброєнь на основі ретельного аналізу військової політики США та загальної ситуації у стратегічній галузі.

У МЗС РФ додали, що Москва готова до рішучих військово-технічних контрзаходів, аби реагувати на потенційні додаткові загрози національній безпеці країни. Водночас там зазначили, що Росія залишається відкритою для пошуку шляхів стабілізації стратегічної ситуації.

Договір між США та Росією щодо озброєння - що відомо

Раніше видання The Times писало, що РФ і США перебувають на порозі нової гонки ядерних озброєнь через те, що останній договір про контроль над озброєннями, що залишився, втрачає свою чинність 5 лютого.

"Угода "Новий старт", підписана у 2010 році президентом Обамою та президентом Медведєвим, обмежувала Росію та США розгортанням 1550 стратегічних ядерних боєголовок. Кожна з них достатньо потужна, щоб знищити ціле місто", - підкреслили журналісти.

Крім того, експерти попередили, що плани Трампа розгорнути систему оборони "Золотий купол" у Гренландії можуть призвести до ескалації конфлікту та спонукати Китай і Росію до розробки більш досконалих ядерних озброєнь.

