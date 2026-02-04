Графіки відключень світла в Україні можуть погіршитися, - Шмигаль

Росіяни готують нові атаки по енергетиці.

Ситуація в енергетиці України залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень світла можуть погіршуватися, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", – наголосив він.

За словами Шмигаля, відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах, зокрема у Києві працюють більш ніж 230 бригад, також долучили 40 ремонтних бригад "Нафтогазу".

"У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу", – наголосив міністр.

Шмигаль додав, що уряд посилює роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання, і вже більше 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.

У четвер, 5 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що в лютому столиця матиме 4-6 годин електропостачання на добу.

Причина таких жорстких обмежень – руйнівні удари ворога по ключових вузлах магістральної енергосистеми, підстанціях "Вінницька 550" та "Київська 750". Ці об’єкти критично важливі і забезпечують передачу електроенергії між регіонами та стабільну роботу енергосистеми України в цілому.

