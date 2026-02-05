Стаття 5 для України: Фінляндія розповіла США, чого боїться Європа, - Politico

Деякі члени НАТО побоюються, що використання будь-якого варіанту терміна "стаття 5" у контексті оборони України може послабити сам Альянс.

Фінляндія закликала США не описувати майбутні зобов'язання щодо безпеки України як "подібні до статті 5", оскільки це може підірвати НАТО.

Про це йдеться в телеграмі Держдепартаменту, яка є в розпорядженні POLITICO. Телеграма від 20 січня натякає на побоювання щодо термінів, які використовуються на переговорах між Києвом і Москвою.

Що запропонувала Фінляндія

Згідно з телеграмою, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорила це питання з членами Палати представників США Джеком Бергманом і Сарою Елфрет, які є членами Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Відео дня

Валтонен підкреслила позицію Фінляндії про те, що Росія є "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла від "слабкої" мирної угоди для України, яка могла б завадити їй захистити себе від майбутньої російської агресії, йдеться в телеграмі.

При цьому Валтонен застерегла від гарантій безпеки для України, аналогічних статті 5. Вона сказала, що це може призвести до змішування гарантій НАТО за статтею 5 з двосторонніми обіцянками, даними Україні. У телеграмі також цитуються її слова про необхідність "захисного бар'єру" між НАТО і майбутніми гарантіями безпеки для України. У телеграмі наголошується, що міністр оборони Фінляндії дотримується тієї ж думки.

На що не готова погодитися Фінляндія

Зміст телеграми дозволяє зрозуміти, що влада Фінляндії начебто і хоче допомогти Україні захистити себе, але ось концепція "гарантії" безпеки - це більш серйозне питання, на яке вони поки не готові погодитися.

Фінський чиновник заявив, що Міністерство закордонних справ не буде коментувати конфіденційні обговорення, хоча і підкреслив прихильність Гельсінкі до вступу України в НАТО в майбутньому.

"Мета Фінляндії - забезпечити Україні максимально надійні заходи безпеки і гарантії на підтримку сталого і міцного миру. Позиція Фінляндії полягає в тому, що майбутнє України - в НАТО", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Чого бояться в Європі

Видання зазначило, що екс-представники НАТО та аналітики заявили, що ця телеграма відображає зростаючий страх Європи з приводу того, як допомога Україні після війни вплине на окремі країни в майбутньому.

Едвард Вронг, колишній представник НАТО, пояснив, що одна з потенційних проблем полягає в тому, що "використання терміна "стаття 5" в інших контекстах передбачає участь НАТО, яка насправді не є частиною жодної з цих пропонованих угод",

"Фінляндія та інші члени НАТО хочуть переконатися, що стаття 5 є унікальною для НАТО", - сказав він.

Використання статті 5 як паралелі має безліч переваг і недоліків, особливо з огляду на розбіжність думок щодо України в НАТО, заявили колишні чиновники та аналітики. Ситуація ще більше ускладнюється ймовірністю того, що окремі країни або окремі групи країн, але не сам Альянс, запропонують Україні допомогу в галузі безпеки в найближчому майбутньому.

Видання зазначило, що також існує думка, що формулювання статті 5 для України спонукає РФ перевірити, що ж вона означає.

Рейчел Еллехуус, колишній співробітник Пентагону, яка працювала в НАТО, вважає, що якщо Росія здійснить збройний напад, а країни, що підтримують Україну, не зможуть відповісти, це може викликати питання про силу статті 5 НАТО.

Що таке стаття 5 НАТО

Стаття 5 - це найважливіший пункт договору НАТО, згідно з яким збройний напад на одного з 32 членів альянсу буде розглядатися як напад на всіх членів. НАТО застосовувала цю статтю лише один раз: після нападу ісламістських терористів на США 11 вересня 2001 року.

Переговори з РФ

Незважаючи на переговори між США, Україною і Росією в різних форматах, російський диктатор Володимир Путін не взяв на себе зобов'язання про припинення вогню і висунув вимоги, які в Україні вважають неприйнятними.

31 січня президент Володимир Зеленський сказав, що без особистої зустрічі з Путіним болючі питання про територію не вирішити. Він зазначив, що готовий до зустрічі з росіянами та американцями, а представники Європи зможуть приєднатися до переговорів на іншому етапі переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: