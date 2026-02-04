'Вони так довго не протримаються': Зеленський розповів, скільки солдатів втратить РФ для захоплення Донбасу

Глава держави зазначив, що заморожування лінії фронту - це вже поступка з боку України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори між росіянами, американцями та українцями, що тривають в Абу-Дабі.

"Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет - покласти край цій війні. І ми вдячні американцям, які сьогодні теж перебувають в Абу-Дабі", - заявив він в інтерв'ю France 2, пише Le Monde.

Зазначається, що одна з головних вимог Москви - виведення українських військ з контрольованих ними районів на сході Донецької області.

Відео дня

"Росія хоче, щоб ми покинули весь Донбас. З початку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. І ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну коштує для російської армії кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують загиблих. Щоб завоювати східну Україну, їм буде потрібно ще 800 000 тіл. Їм знадобиться як мінімум два роки, з дуже повільним просуванням. На мою думку, вони так довго не протримаються", - сказав український лідер.

Зеленський зазначив, що заморожування лінії фронту - це вже поступка з боку України. Він підсумував:

"Якщо мова йде про заморожений конфлікт, і ми зберігаємо свої позиції, це вже величезна поступка з нашого боку. Росіянам потрібна перерва. Якщо мова йде про демілітаризовану зону, ми повинні контролювати свою сторону".

Війна в Україні - втрати РФ

Раніше Bloomberg писав, що в останні тижні кількість російських втрат в Україні різко зросла. І в разі збереження цієї тенденції, Росії буде важко замінити втрати без певної форми мобілізації.

Відзначалося, що протягом грудня Сили оборони завдали РФ 35 тисяч втрат в особовому складі. А глава Міноборони Михайло Федоров заявив про амбіції збільшити цю цифру до 50 000 до літа цього року.

Збільшення втрат РФ є результатом більш ефективних операцій українських дронів. А співвідношення вбитих до поранених останнім часом зміщується в бік загиблих.

