Зеленський: На війні офіційно загинули 55 тисяч військових, велика кількість зникли безвісти

Серед загиблих воїнів – як кадрові військові, так і мобілізовані.

Президент України Володимир Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих на війні українських захисників. Про це він розповів в інтервʼю французькому телеканалу France 2.

"В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих", – заявив він, зазначивши, що є "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

У лютому 2025 року в інтервʼю американським ЗМІ президент казав, що загиблими офіційно вважалися 46 тисяч військових. Також на той момент були дані про 380 тисяч поранених захисників.

Відео дня

Війна в Україні: це варто знати

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 лютого заявив, що найближчим часом має відбутися новий обмін полоненими з Росією. За його словами, повернення українців додому є пріоритетом.

Тим часом Головне управління розвідки повідомило, що обстріли прикордонних населених пунктів України здійснюють солдати з КНДР. Вогонь вони ведуть зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ротація військових з Північної Кореї на Курщині проводиться регулярно.

