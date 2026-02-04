Папа Римський відреагував на нові удари РФ по енергетиці України

Він також подякував католицьким єпархіям за ініціативи, спрямовані на підтримку українців.

Папа Римський Лев XIV закликав молитися за українців на тлі нових атак російських окупаційних військ на енергетичну інфраструктуру України. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.

"Давайте разом помолимося за наших братів і сестер в Україні, які зазнають важких випробувань внаслідок поновлення атак на енергетичну інфраструктуру" – написав понтифік.

Папа Римський також подякував католицьким єпархіям за ініціативи, спрямовані на підтримку українців.

"Висловлюю вдячність за ініціативи солідарності, які просувають католицькі єпархії Польщі та інших країн, допомагаючи населенню пережити цей період сильних морозів", – додав Папа Лев XIV.

Атаки РФ по енергетиці України

3 лютого російські окупаційні війська завдали одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України. Постраждали ТЕЦ та підстанції.

Зокрема, у Києві суттєвих пошкоджень зазнала Дарницька ТЕЦ. Міністр енергетики Денис Шмигаль казав, що її відновлення займе значний час. Він також зауважив, що ТЕЦ-4 була орієнтована виключно на виробництво тепла для людей, а російська атака по ній стала черговим воєнним злочином окупантів.

У Києві без тепла залишаються сотні будинків. Бригади з відновлення тепла і світла виснажені, розповів Володимир Зеленський.

