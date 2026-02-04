Зеленський попередив, що буде, якщо Україна програє війну з Росією

Український лідер висловив упевненість, що цього не відбудеться.

Якщо Україна програє війну з Росією, то вона стане її частиною. Таку думку висловив президент країни Володимир Зеленський.

"Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни", - попередив він в інтерв'ю France 2, пише Le Monde.

За його словами, український народ сильніший за Росію.

"Якщо ми втратимо незалежність, якщо станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться", - сказав президент України.

Він сподівається, що мир буде досягнуто менш ніж за рік і війну вдасться завершити дипломатичним шляхом.

Президент впевнений, що Росія користується холодом, щоб "завдати українцям більше страждань, змусивши прийняти те, що американці називають компромісом".

"Росія вже кілька разів намагалася мене знищити. Я звик до страху", - додав Зеленський.

Війна в Україні - думка нардепа

Раніше народний депутат України, полковник СБУ, Роман Костенко заявив, що Росія піднімає питання про здачу Україною територій Донецької області не для того, щоб зупинитися, а щоб зберегти свої ресурси і направити їх на іншу ділянку фронту.

Він зазначив, що поки що жодних домовленостей про віддачу Україною території Донецької області немає. Також, за словами нардепа, РФ використовує цю вимогу для того, щоб тягнути час.

