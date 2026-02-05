Росіяни в Костянтинівці намагаються застосувати успішну схему з Покровська, - ISW

Росіяни в районі Костянтинівка-Дружківка активізують кампанію повітряного перехоплення, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій.

Російські війська намагаються відтворити для наступу на Костянтинівку схему, яку раніше вже успішно застосовували в Покровську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що росіяни в районі Костянтинівка-Дружківка активізують кампанію повітряного перехоплення, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій в Костянтинівці. Командир української бригади, що діє в напрямку Костянтинівки, повідомив 4 лютого, що російські війська останнім часом зосередили зусилля на перехопленні української логістики, а не на проведенні бойових дій, частково через низькі температури. За його словами, це змушує українські війська більшою мірою покладатися на наземні безпілотники для постачання військ і позицій у Костянтинівці. Він також зазначив, що використання таких дронів бригадою в січні 2026 року збільшилося вдвічі.

Він заявив, що російські сили також перехоплюють українську логістику, здійснюючи спостереження, завдаючи удари і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв'язку за допомогою fpv-дронів; влаштовуючи засідки з використанням безпілотників і знищуючи українські безпілотні наземні апарати. За його словами, складно вивести українських операторів безпілотників з Костянтинівки, оскільки російські сили віддають пріоритет ураженню українських операторів безпілотників плануючими бомбами, дронами типу "Молнія" та іншими fpv-дронами.

Відео дня

Також представник іншої української бригади, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, повідомив 8 січня, що дальність дії російських безпілотників значно збільшилася в 2025 році, що ускладнює просування українських сил в Костянтинівці.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відтворити нову схему кампанії, яку Росія успішно застосовувала в Покровську, а потім і в східній Запорізькій області", - пояснюють в ISW.

На Покровському напрямку росіяни завдавали ударів по різних цілях в тилу України на оперативній глибині від 25 до 100 кілометрів і більше перед подальшими наземними наступами. Російські війська також завдавали ударів по українських операторах безпілотників, щоб створити вразливі місця в українській "стіні дронів".

Як підкреслюють аналітики, війська РФ протягом декількох місяців проводили кампанії таких повітряних ударів для створення умов для інтенсифікації наступальних операцій на Покровському і Гуляйпольському напрямках, і це в кінцевому підсумку дозволило Росії просунутися в цих напрямках восени 2025 року.

Новини з фронту

Російські загарбники не відмовилися від планів розвивати наступ у Запорізькій області, заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. При цьому там зараз відбувається повторення сценарію, який був присутній під Покровським і Мирноградським ділянкою фронту. Ворог застряг у міських боях і не має особливого просування.

Також ворог намагається наступати на Слов'янськ і Краматорськ. Однак військовий оглядач Денис Попович підкреслює, що прогнозувати, коли почнеться битва за ці міста, не має ніякого сенсу, адже спочатку окупантам потрібно виконати ще три важливі завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: