Росіяни в Костянтинівці намагаються застосувати успішну схему з Покровська, - ISW

Російські війська намагаються відтворити для наступу на Костянтинівку схему, яку раніше вже успішно застосовували в Покровську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що росіяни в районі Костянтинівка-Дружківка активізують кампанію повітряного перехоплення, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій в Костянтинівці. Командир української бригади, що діє в напрямку Костянтинівки, повідомив 4 лютого, що російські війська останнім часом зосередили зусилля на перехопленні української логістики, а не на проведенні бойових дій, частково через низькі температури. За його словами, це змушує українські війська більшою мірою покладатися на наземні безпілотники для постачання військ і позицій у Костянтинівці. Він також зазначив, що використання таких дронів бригадою в січні 2026 року збільшилося вдвічі.
Він заявив, що російські сили також перехоплюють українську логістику, здійснюючи спостереження, завдаючи удари і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв'язку за допомогою fpv-дронів; влаштовуючи засідки з використанням безпілотників і знищуючи українські безпілотні наземні апарати. За його словами, складно вивести українських операторів безпілотників з Костянтинівки, оскільки російські сили віддають пріоритет ураженню українських операторів безпілотників плануючими бомбами, дронами типу "Молнія" та іншими fpv-дронами.
Також представник іншої української бригади, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, повідомив 8 січня, що дальність дії російських безпілотників значно збільшилася в 2025 році, що ускладнює просування українських сил в Костянтинівці.
"Російські війська, ймовірно, намагаються відтворити нову схему кампанії, яку Росія успішно застосовувала в Покровську, а потім і в східній Запорізькій області", - пояснюють в ISW.
На Покровському напрямку росіяни завдавали ударів по різних цілях в тилу України на оперативній глибині від 25 до 100 кілометрів і більше перед подальшими наземними наступами. Російські війська також завдавали ударів по українських операторах безпілотників, щоб створити вразливі місця в українській "стіні дронів".
Як підкреслюють аналітики, війська РФ протягом декількох місяців проводили кампанії таких повітряних ударів для створення умов для інтенсифікації наступальних операцій на Покровському і Гуляйпольському напрямках, і це в кінцевому підсумку дозволило Росії просунутися в цих напрямках восени 2025 року.
Російські загарбники не відмовилися від планів розвивати наступ у Запорізькій області, заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. При цьому там зараз відбувається повторення сценарію, який був присутній під Покровським і Мирноградським ділянкою фронту. Ворог застряг у міських боях і не має особливого просування.
Також ворог намагається наступати на Слов'янськ і Краматорськ. Однак військовий оглядач Денис Попович підкреслює, що прогнозувати, коли почнеться битва за ці міста, не має ніякого сенсу, адже спочатку окупантам потрібно виконати ще три важливі завдання.