'Зима близько': Медведєв видав заяву на тлі завершення 'ядерного договору' зі США

Договір СНО-3 припинить діяти вже 5 лютого.

Одіозний заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент країни-агресорки Дмитро Медведєв відзначився новою заявою на тлі припинення дії російського-американського договору про контроль над ядерним озброєнням.

Вочевидь, не стримавшись, він вирішив видати нову ядерну "лякалку" для Заходу. Відповідний допис він розмістив у соцмережі Х, перерахувавши всі минулі домовленості між Москвою і Вашингтоном щодо ядерного стримування.

"Ось і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) і США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – все це в минулому", – йдеться в його заяві.

Допис він проілюстрував скріншотом з відомого серіалу "Гра престолів", на якому зображено Короля ночі – лідера армії живих мерців, яка сунула в напрямку стіни.

На фото також був напис "Зима близько". Імовірно, такий посил міг символізувати "ядерну зиму" в контексті чергових погроз РФ.

Довідка УНІАН. Договір СНО-3 (або New START) було підписано Медведєвим та Бараком Обамою у 2010 році. Це угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

5 лютого цей договір припинить діяти. МЗС Росії вже заявило, що після цього не вважатиме себе повʼязаною жодними зобов'язаннями і симетричними деклараціями в контексті угоди.

Інші заяви Дмитра Медведєва

Кілька днів тому Медведєв вибухнув погрозами в бік президента України Володимира Зеленського. Одіозний російський політик заявив, що вже нібито проглядається факт "перемоги" країни-агресорки у війні.

Він також встиг прокоментувати події довкола Гренландії. На його думку, Трамп нібито хоче бути схожим на диктатора Володимира Путіна.

