Битва за небо над Україною увійшла в нову фазу, - Business Insider

Тепер над Україною дрони воюють проти дронів.

Поява дронів-перехоплювачів у Силах оборони спровокувала гонитву технологій у цьому сегменті озброєнь: росіяни вигадують способи захистити свої "Шахеди" від перехоплювачів, українці намагаються не допустити цього. Про це пише Business Insider.

"Безпілотники-перехоплювачі минулого року стали важливим та недорогим інструментом, який Україна використовує для захисту від посилення російських атак. Деякі українські безпілотники-перехоплювачі коштують лише 2500 доларів – лише частина ціни російських безпілотників, вартість яких оцінюється від 10 000 до 100 000 доларів, залежно від їхнього призначення на полі бою", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що росіяни постійно шукають способи зробити українські дрони-перехоплювачі неефективними. Для цього окупанти модифікують свої БПЛА так, аби ті літали швидше та вище, ставлять на них камери заднього огляду, щоб своєчасно реагувати на появу перехоплювача, тощо. Ці зміни змусили українську оборонну промисловість адаптуватися.

Відео дня

Із посиланням на західних військових чиновників та українські організації, Business Insider пише, що дрони-перехоплювачі збили тисячі російських безпілотників протягом минулого року. При цьому в НАТО відзначають успіх технології перехоплювачів як недорогого засобу протиповітряної оборони.

Алекс Рослін, координатор закордонної підтримки в компанії "Дикі Шершні", розповів виданню, що процесс модернзації дронів відбувається щодня на всіх рівнях виробничого процесу - від удосконалення окремих компонентів до впровадження нових систем.

За словами Олексія, заступника командира мобільного підрозділу протиповітряної оборони Військ територіальної оборони України, між українськими виробниками дронів існує висока конкуренція, що спонукає їх постійно вдосконалювати свою продукцію, щоб успішніше протистояти російським загрозам.

Підрозділ Олексія, який відповідає за захист неба над містом Ірпінь, раніше покладався у цьому на важкі кулемети M2 Browning, встановлені на пікапах. Однак торік хлопці почали освоювати дрони-перехоплювачі, здатні літати зі швидкістю до 300 кілометрів на годину і досягати висоти до 6000 метрів.

За словами бійця, перехоплювач, з яким працює його екіпаж, оновлюється кожні шість місяців на основі відгуків самих солдатів.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти поскаржилися, що у них по всьому фронту "лягли" термінали Starlink. Росіян стверджують, що те саме буцімто відбулося і з українського боку, але українські військові цього не підтверджують.

Також ми розповідали, що британська армія намагається активно впроваджувати у себе досвід, набутий Силами оборони України у війні проти РФ. За словами британських військових, вони зокрема усвідомили важливість фронтових дронових майстерень.

Вас також можуть зацікавити новини: