Яценюка та Турчинова просять відправити Авакова у відставку через останні події в країні

«Правоохоронні органи втратили контроль над ситуацією, існує реальна небезпека сепаратизму, здоров’ю та життю українців», - констатує у своєму зверненні Палиця.

«Як виявилось, правоохоронні органи України наразі не контролюють не лише ситуацію на півострові. Сьогоднішні події в Харкові та Донецьку, де здійснювалися спроби захоплення державних будівель, знущання над державною символікою з боку протестувальників, дії провокаторів, які намагаються розпалити ворожнечу між громадянами України, засвідчили, що міліція, замість того, щоб реагувати належним чином, не чинить жодного опору протиправним діям», - стверджує нардеп.

«Українська міліція має діяти на випередження конфліктних ситуацій, активно спілкуватися та проводити роз’яснювальну роботу з різними політичними групами та запобігати виникненню протистояння у суспільстві», - зазначив Палиця.

«У даний складний період українська міліція має унікальний шанс очистити свій мундир від звинувачень у непрофесійності та корупції, ставши на захист законності та цілісності держави». Але для цього чесні міліціонери мають бути певними, що ними керують – і керуватимуть в майбутньому – професійні та відповідальні офіцери, а не політики, наближені до президента-диктатора, як було донедавна», - відзначив політик.

«На жаль, ми можемо констатувати, що новопризначений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (до речі, людина з великим досвідом роботи якраз у Харкові, де він мав би добре володіти ситуацією) виявився неготовим очолити правоохоронні органи держави у нинішній непростій ситуації», - наголосив Палиця.

«Тому, я звертаюся до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та виконуючого обов’язки президента України Олександра Турчинова з проханням замінити очільника МВС – зараз для стабілізації ситуації в Україні потрібні рішучі, та, водночас, виважені дії спеціаліста, професіонала, а не політика, людину, яку будуть поважати та сприймати як на заході так і на сході України», - заявив нардеп.