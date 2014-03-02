Розпочалося закрите засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, щойно із сесійної зали пролунав сигнал системи «Рада», який свідчить про реєстрацію у залі народних депутатів.

Народний депутат від "УДАРу" Ірина Геращенко підтвердила, що засідання розпочалося. Проте вона не назвала кількості зареєстрованих депутатів.

Водночас перед цим народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін повідомив, що за результатами попередньої, письмової реєстрації у парламенті є 260 депутатів.