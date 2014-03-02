У Москві від Міноборони РФ до Кремля рухається колона росіян з плакатами: «Руки геть від України»
12:32, 02 березня 2014Політика
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У Москві від Міністерства оборони РФ до Кремля, де на Манежній площі запланована ще одна акція проти введення російських військ в Україну, рухається колона з декількох сотень росіян.
Фото: Роман Цимбалюк
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, люди скандують: «Банду геть!», «Ні війні! Ганьба!».
На деяких плакатах можна побачити: «Геть руки від України. Досить ганьбити Росію», «Війну затівають виродки, а страждає народ», «Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день за них іде на бій».
В акції беруть участь люди різного віку.
Фото:Роман Цимбалюк
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