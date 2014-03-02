У Москві від Міноборони РФ до Кремля рухається колона росіян з плакатами: «Руки геть від України»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, люди скандують: «Банду геть!», «Ні війні! Ганьба!».

На деяких плакатах можна побачити: «Геть руки від України. Досить ганьбити Росію», «Війну затівають виродки, а страждає народ», «Лише той гідний життя і свободи, хто кожен день за них іде на бій».

В акції беруть участь люди різного віку.