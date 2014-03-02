США розглядають всі варіанти: від санкцій до військових дій

Держсекретар Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що "всі варіанти на столі", якщо справа дійде до кроків, які можуть зробити США, щоб притягнути Росію до відповідальності за введення військ в Україну, серед них будуть економічні санкції та потенційні воєнні дії.

Керрі заявив, що входження російських військ в український регіон Крим розцінюється як "акт військової агресії", і що США будуть діяти швидко, щоб ввести санкції, якщо президент Росії Володимир Путін не виведе війська.

В той час, як Президент США Барак Обама розглядає військову силу як один з варіантів, Керрі заявив, що США і їх союзники сподіваються, що вони зможуть уникнути таких дій.

"США і весь світ сподіваються, що все це не переросте у військове протистояння", - сказав він.

Швидше за все, найближчим часом будуть впроваджені економічні санкції щодо юридичних та фізичних осіб, сказав Керрі. За його словами, США «повністю» готові впровадити такі санкції, і Конгрес повинен приступити до роботи над ними разом з пакетом допомоги для України.

"Ми скликали Конгрес негайно, щоб вони були готові допомогти скласти економічний пакет допомоги Україні", - сказав він.

Керрі також додав, що є "велика ймовірність" того, що США будуть бойкотувати саміт «Великої вісімки», який планується провести в червні в Сочі.

Керрі зазначив, що вторгнення Росії в Крим вплине на її позиції серед інших найбільших економік світу.

"Це акт 19-го століття в 21-му сторіччі, і це дійсно ставить питання про можливість Росії бути в G8", - сказав Держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому, з 27 лютого озброєні формування без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і державні об'єкти в Криму. Нелегітимна кримська влада визнає, що ці загарбники - російські військові.