Збереження суверенітету, цілісності й безпеки України та її громадян є першочерговим завданням – ГПУ

Про це йдеться у Зверненні колегії Генеральної прокуратури України до працівників прокуратури, правоохоронних органів, суду, органів державної влади і місцевого самоврядування, військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України, текст якого передано агентству УНІАН. У Зверненні, серед іншого, зазначається, що у південних та південно-східних регіонах держави поширюються публічні заклики до вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, мають місце факти незаконних дій і рішень щодо захоплення та припинення діяльності конституційних органів влади, а також намагання неправомірно підпорядкувати підрозділи правоохоронних органів України місцевій владі або створення так званих місцевих правоохоронних органів. Колегія ГПУ наголошує, що на такі факти органи прокуратури оперативно реагують у порядку, визначеному законом. Зокрема генпрокуратурою до адміністративного суду подано позов про скасування низки рішень, ухвалених 27 лютого цього року Верховною Радою Автономної Республіки Крим. У тому числі щодо висловлення недовіри Раді Міністрів Криму, припинення її діяльності, призначення Сергія Аксьонова на посаду голови кримського уряду, а також про організацію та проведення республіканського (місцевого) референдуму з питань удосконалення статусу і повноважень кримської автономії. У Зверненні підкреслюється, що відповідно до статті 121 Конституції України прокуратура становить єдину систему та забезпечує дотримання законності в державі. Тому будь-які рішення про призначення керівників органів прокуратури усупереч встановленому порядку, як це мало місце в Криму, є незаконними. Також у генпрокуратурі зазначають, що нелегітимними та такими, що суперечать чинному законодавству є і рішення «Про звернення депутатів Луганської обласної ради» від 02 березня поточного року. Наразі прокуратура Луганської області вже підготувала адміністративний позов про скасування цього незаконного акту. Колегія генпрокуратури підкреслює, що нині у державі не відбулося жодних змін у законодавстві, які б погіршували або утискали права громадян залежно від їхньої національності, мови чи віросповідання. Відтак вчинення сепаратистських дій не має під собою жодного реального підґрунтя. «Особливої небезпеки такі дії набувають в умовах, коли у порушення міжнародних договорів Рада Федерації Росії дозволила використання російських військ на території України. Військовослужбовці Збройних Сил України повинні пам’ятати, що вони присягали на вірність українському народу! Відтак, виконання ними вимог щодо здачі зброї, залишення військової техніки і місць дислокації буде розцінюватися як державна зрада із відповідними правовими наслідками», - наголошується в документі. Звертаючись до працівників прокуратури, правоохоронців, суддів, працівників місцевих органів влади, колегія генпрокуратури наголошує, що наразі збереження суверенітету, територіальної цілісності й безпеки нашої держави та усіх її громадян - є спільним першочерговим завданням. Поважаючи незалежність судової гілки влади, у генпрокуратурі наголошують, що суддівський корпус має діяти виключно в рамках закону, керуючись принципом верховенства права.