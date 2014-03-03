Журналісти створили карту захопленого Криму

На даний момент у Криму на мисі Фіолент озброєні люди блокують військову частину, її називають центром розвідки Військово-Морських сил України, повідомляється у спецвипуску ТСН.

У селищі Новофедорівка Сакського району залишається заблокованою військова частина морської авіації. По периметру стоять озброєні російські військові без упізнавальних знаків.

До керченського загону морської охорони до КПП під'їхали невідомі з автоматичною зброєю. Усього чотири автобуси, один з них з російськими номерами.

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У Севастополі українські військові живим щитом боронять склади з боєприпасами протиповітряної оборони. Територію оточили озброєні російські військові, а вхід на територію заблокували вантажівкою. Штаб Військово-морських сил України був заблокований і знеструмлений.

У Новоозерному базу українського флоту вночі намагалися зайняти солдати російської армії. На захист живим щитом стали небайдужі кримчани. Українські солдати тримають кругову оборону зі зброєю, очікуючи нової спроби штурму.

Напружена ситуація наразі у Бахчисараї, де знову блокують інженерну військову частину №2904. Балаклавська бухта та аеродром в Бельбеку - частково під контролем підрозділів Чорноморського флоту Росії.

На військовому летовищі у Бельбеку російські військові вночі зі світлошумовими гранатами штурмом взяли вартове приміщення, ангари з літаками та склад зброї.

В Кіровському росіяни перекрили злітно-посадкову смугу, де базується пілотажна група "Українські соколи". Російський підрозділ перебуває в аеропорту Сімферополя.

Парламент та Рада Міністрів автономії від четверга захоплені російськими спецпризначенцями з армійським озброєнням кулеметами, снайперськими гвинтівками, гранатометами.

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700 вояків оточили українську військову частину у селі Перевальне. У Євпаторії заблокований 55-й зенітно-ракетний полк.

Штурмом погрожували батальйону морської піхоти у Феодосії.

Під контролем російських солдатів переправа через Керченську протоку.

На автомобільних в'їздах до Кримського півострова - у Чонгарі та Армянську - блокпости, які контролюють бійці севастопольського "Беркуту".