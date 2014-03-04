Прес-конференція Путіна: РФ нічого не підписувала з "новою" Україною і готова використати армію

Президент Росії Володимир Путін вважає незаконно призначеного кримським парламентом прем'єр-міністра Автономної Республіки Сергія Аксьонова легітимним представником влади в Криму.

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За словами Путіна, на сесії парламенту при обранні Аксьонова були дотримані всі законні процедури і не було ніяких порушень.

За словами Путіна, Росія не розглядає можливість приєднання Криму.

«Ні, не розглядаємо», - сказав Путін, відповідаючи на питання журналіста про те, чи розглядає Москва варіант приєднання Криму до Росії.

«Я взагалі вважаю , що тільки громадяни, що проживають на тій чи іншій території, в умовах свободи волевиявлення, в умовах безпеки, можуть і повинні визначати своє майбутнє», - підкреслив російський президент.

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Також він запевнив, що російські військові навчання, які провела російська армія, не пов'язані з подіями в Україні. За його словами, навчання планувалися раніше, але не оголошувалися, оскільки це раптова перевірка військ і вони направляються в місця постійної дислокації.

«Що може послужити підставою для використання збройних сил? Це крайній випадок», - сказав Путін, і додав, що у Росії є звернення Віктора Януковича про використання армії для захисту життя, свободи та здоров'я громадян України.

«Ми бачимо розгул неонацистів, націоналістів, антисемітів, що зараз відбувається в деяких частинах України, зокрема в Києві», - заявив Путін.

«Якщо ми побачимо, що це беззаконня починається в східних регіонах, якщо люди попросять нас про допомогу, а офіційне звернення діючого легітимного Президента у нас вже є, то ми залишаємо за собою право використовувати всі наявні в засоби для захисту цих громадян. І вважаємо це цілком легітимним», - заявив Путін.

«Ми виходимо з того, що ми діємо виключно легітимно. Я сам завжди виступав за дотримання норм міжнародного права. Ще раз хочу підкреслити: ми вважаємо, що якщо я ухвалю рішення про використання збройних сил, то воно буде легітимним, повністю відповідним загальним нормам міжнародного права, оскільки у нас є звернення легітимного Президента, і відповідним нашим зобов'язанням. І в даному випадку співпадає з нашими інтересами щодо захисту тих людей, яких ми вважаємо близько пов'язаними з нами й історично, й спільною культурою, в економічному плані», - додав Путін.

Окрім того, відповідаючи на запитання щодо порушення Будапештського меморандуму, Путін заявив, що після революції в Україні виникла нова держава, з якою РФ нічого не підписувала.

Також Путін заявив, що у відстороненого від влади президента України Віктора Януковича немає політичного майбутнього.

Він додав, що в Україні Януковича могли б убити, якби той не покинув країну. «Смерть - це найпростіше, щоб позбутися легітимного президента», - зауважив Путін. Натомість президент РФ запевнив, що екс-президент Віктор Янукович живий, «він застудиться на похоронах тих, хто поширює такі чутки».